Barra Mansa vence Mesquita e chega a terceira colocação da Série B2 do Carioca

Barra Mansa – Mais uma vitória e três pontos foram conquistados pelo Barra Mansa na tarde de sexta-feira (04), em partida válida pela sexta rodada do primeiro turno da Série B2 do Campeonato Carioca. O jogo contra o Mesquita, no Estádio Leão do Sul, foi encerrada por 1 a 0 para o time da casa.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Yogo, aos 35 minutos do primeiro tempo, em chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. Com os três pontos somados, o Leão do Sul chega a 11 pontos e assume a terceira colocação no grupo B, com um ponto atrás do líder 7 de Abril, que soma 12, e com a mesma pontuação do segundo colocado, o Casimiro de Abreu, que tem saldo de um gol a mais.

Na próxima quarta-feira, na sexta e última rodada do primeiro turno, o Barra Mansa encara o Tigres do Brasil, às 15 horas, novamente no estádio Leão do Sul, e com chances de classificação para a semifinal do primeiro turno.