Barra Mansa vence Porto Real em jogo-treino preparatório para a série B2

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 15:10 horas

Barra Mansa – No último sábado, dia 17, a equipe principal do Barra Mansa Futebol Clube realizou um jogo-treino contra o Porto Real. Atuando no estádio Leão do Sul, o time barra-mansense venceu por 2 a 0 em atividade composta por três tempos de 35 minutos.

No primeiro tempo da atividade, o time da casa abriu o marcador com o atacante nigeriano Joseph – apelidado de Nigéria. Para o segundo tempo, o técnico Luiz Jurescu alterou todo o time e o Leão do Sul chegou ao segundo gol por meio da cobrança de pênalti bem executada pelo atacante Dieguinho. No terceiro tempo, o treinador mesclou os jogadores do elenco e o placar se manteve em 2 a 0.

Os time que atuou no primeiro tempo foi: Eliomar; Ronaldo, Bruno, Dan e Michel; Oliveira, Nilsinho e Lucas Santos; Alex, Nigéria e Vinicius. Entraram no decorre do jogo: Lucas Alves (Iago Nemen), Marlos, Matheus Gomes, Sebastian e Lucas; Ronaldo, Ruan e Pablo; Leandrinho, Matheus Christiano, Dieguinho (Matheus Pinheiral e Yogo).

O Barra Mansa fará a sua estreia no Campeonato Carioca, Série B2, no dia 6 de novembro, às 15h, contra a equipe do 7 de Abril, no mando de campo do time adversário.

Foto: Barra do Leão

Partida, que teve três tempos de 35 minutos, terminou com o placar de 2 a 0 para o Barra Mansa