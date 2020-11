Barra Mansa vence sua primeira partida na Série B2 do Carioca

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 18:42 horas

Gols do Barra Mansa foram marcados por Maxsuel, Gomes e Yogo

Rio de Janeiro – Jogando fora de casa, o Barra Mansa venceu o Ceres, por 3 a 1, em Olaria, na tarde desta terça-feira (24). A bola rolou no estádio da Rua Bariri e a partida foi válida pela terceira rodada da Série B2 do Campeonato Carioca.

O meio-campo Maxsuel abriu o placar, no primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro adversário dentro da área. Na segunda etapa, o Ceres empatou, mas menos de cinco minutos depois o zagueiro Gomes subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio no ataque e marcou de cabeça, colocando o Barra Mansa na frente novamente.

Pouco tempo após o segundo gol, o atacante Yogo recebeu dentro da área, no lado esquerdo, e bateu forte na saída do goleiro, fechando o placar em 3 a 1. Com o resultado, o Barra Mansa chega à primeira vitória na competição em três partidas e soma quatro pontos.

Na próxima rodada, o Barra Mansa encara o Barcelona, no Estádio Leão do Sul. O jogo será na sexta-feira (27), às 15 horas.