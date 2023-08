Base do Resende entra em campo pelo Estadual neste sábado

Resende – O sábado (12) será de muitas partidas para a base do Resende pelos Estaduais, tanto no campo como na quadra. Os primeiros a entrarem em campo serão os atletas sub-15 e 17. Vindo de vitória na estreia sobre o Nova Iguaçu, o Gigante do Vale enfrenta o Vasco da Gama, às 10h e 12h, respectivamente, no estádio Nivaldo Pereira, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Já pela segunda rodada da Série Ouro do Campeonato Metropolitano, o sub-13 e 14 do Resende pegam o Botafogo, às 15h40 e 14h, respectivamente, na Arena Trops, em Niterói-RJ.

O sábado também será de estreias. O sub-11 e 12 do Gigante do Vale estreiam na Série Ouro da Taça Edilson Silva diante do Flamengo. Os confrontos serão no CT das Vargens, às 15h30 e 14h.

Returno do Estadual de Futsal

A base do Resende também entrará em quadra neste sábado. Pelo returno do Campeonato Carioca de Futsal, o Gigante do Vale recebe o Coimbra no ginásio do Salesiano, em Resende. A partida do sub-13 começa às 10h. Na sequência, jogam o sub-11, às 10h15, e o sub-09, às 10h30.

