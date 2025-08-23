Base do Resende estreia com vitória na Copa Rio Sub-15 e Sub-17

Rio de Janeiro – As equipes de base do Resende FC começaram com vitória sua participação na Copa Rio. Neste sábado (23), Sub-15 e Sub-17 enfrentaram o Maricá, no estádio João Saldanha, pela terceira rodada da competição, e conquistaram os três pontos em suas estreias.

As duas categorias iniciaram o torneio a partir da terceira rodada, já que as duas primeiras partidas foram adiadas para outubro devido ao calendário do Campeonato Carioca da Série A2, competição na qual o clube estava focado recentemente, conquistando dois títulos importantes no último final de semana.

No Sub-17, o Resende venceu com gols de Kayque e Gerard, marcados no segundo tempo. O Sub-15 também saiu vitorioso, com Paulinho garantindo o triunfo ao balançar as redes.

Com este começo positivo, o Gigante do Vale agora se prepara para enfrentar a Portuguesa, no estádio do Trabalhador, em busca de mais uma vitória, contando com o apoio da torcida.