Base do Resende recebe o Bangu pelo Estadual

Resende – A base Resende terá muitos jogos pelos Estaduais neste sábado (19). O sub-17 e 15 do Gigante do Vale recebem o Bangu no Estádio do Trabalhador, às 13h e 15h, respectivamente, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. A entrada no estádio está liberada.

O sub-13 e 14 também entram em campo para enfrentarem o Madureira. As partidas serão no CT do Tigres, em Xerém-RJ, às 9h e 10h40. Já o sub-12 e 11 visitam o Botafogo, às 14h e 15h40, respectivamente, na Arena CEFAT, pela segunda rodada da Série Ouro da Taça Edilson Silva.

Resende Futsal

O Resende Futsal também tem um confronto importante neste sábado (19), pela 6ª rodada do returno da Série Bronze do Campeonato Carioca de Futsal. O Gigante do Vale visita o Xerém Futsal, no Grêmio Poliesportivo de Xerém-RJ. O primeiro jogo do dia será do sub-9, às 16h. O sub-11 e 13 entram em quadra na sequência.