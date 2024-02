Basquete: Fla e Vasco vencem e Bota perde pelo NBB

Brasília- Flamengo e Vasco venceram os seus jogos disputados no último sábado pelo NBB, neste sábado (17). Em Brasília – DF, na partida que teve recorde de público da competição com 10.760, torcedores do Ginásio Nilson Nelson, o Flamengo venceu o Brasília por 86 x74 , e chegou a sua decima segunda vitória seguida. O rubro-negro é o líder do campeonato com 48 pontos.

Jogando no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru – SP, o Vasco venceu o Bauru por 81×76 com destaque para o ala Marquinhos, que marcou 24 pontos. O Gigante da Colina está na quarta posição com 43 pontos

Botafogo perde na sexta na Paraíba

Já o Botafogo, que é outro representante do basquete carioca no NBB, foi derrotado na sexta-feira 16, por 96 x 66 Unifacisa – PB em Campina Grande – PB. O Glorioso está na décima sétima posição, com apenas 21 pontos.