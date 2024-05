Basquete: Sub-13 do Clube dos Funcionários vence Fla na PET

Volta Redonda – O time Sub-13 de Basquete do Clube dos Funcionários venceu o Flamengo, por 74 x 56, em partida válida pelo Campeonato Estadual da categoria, realizada no sábado (18), no Ginásio da PET, em Volta Redonda.

Já a equipe Sub-15 também atuou na última rodada do Estadual na PET, mas acabou derrotada por 82 x 48, pelo time carioca.

Vitórias no Rio

Neste domingo (19), as equipes Sub-14 e Sub-16 foram até a cidade do Rio de Janeiro e venceram os seus jogos pelo Campeonato Estadual.

O time Sub-14 conquistou uma expressiva vitória sobre o CCL por 113×17. A equipe Sub-16 alvi-grená também mostrou a sua força e bateu o Clube Municipal por 60×45.