BM: Circuito Rural de Mountain Bike reúne mais de 500 ciclistas em Rialto

Barra Mansa – O distrito de Rialto foi palco da primeira etapa do Circuito Rural de Mountain Bike, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Barra Mansa. Com largada às 9h deste domingo (24), o evento reuniu mais de 500 ciclistas em um percurso de 46 km por estradas rurais, unindo esporte, lazer e integração.

A iniciativa teve como principal objetivo incentivar o uso da bicicleta não apenas como prática esportiva, mas também como instrumento de saúde, mobilidade urbana e promoção de valores como cidadania, companheirismo e respeito às regras de convivência. Durante todo o trajeto, os participantes contaram com controle e apoio da organização, garantindo segurança e tranquilidade.

Entre os destaques da competição, a ciclista Elaina Nunes, que conquistou o segundo lugar na categoria feminina. Ela elogiou a realização do circuito. “A prova foi maravilhosa, eu adorei participar. Momentos como esse nos motivam ainda mais a seguir no esporte”, afirmou.

O prefeito Luiz Furlani esteve presente na largada e ressaltou a importância de valorizar os distritos por meio de grandes eventos e de incentivar a prática esportiva. “Estamos construindo uma programação diversificada, com atividades culturais, esportivas e de lazer para toda a população. Em breve, Barra Mansa será reconhecida como a cidade do esporte”, destacou.