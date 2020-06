Botafogo arrecada R$ 131 mil com reprise de título e pagará 140 funcionários

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 07:30 horas

Rio – O Botafogo comunicou nesta terça-feira (9) que conseguiu uma arrecadação bruta de R$ 131.478,25 com a venda de ingressos simbólicos para a exibição da final do Campeonato Brasileiro de 1995, que ocorreu no último domingo, pela Rede Globo.

O clube apresentou um balanço da iniciativa, tendo explicado que foram vendidos 17.726 bilhetes comemorativos. Além disso, a renda bruta será acrescida de R$ 15.277,96, obtidos com outras receitas. E o somatório desses valores vai ser utilizado para pagar os salários de 140 funcionários.

“É com enorme gratidão à torcida alvinegra que o Botafogo de Futebol e Regatas apresenta os valores arrecadados no serviço de venda de ingressos simbólicos referente ao histórico segundo título brasileiro, em 1995, reprisado na TV Globo no último domingo. Assim como naquele ano inesquecível em que a torcida fez a festa no Pacaembu, no aeroporto Santos Dumont, nas ruas do Rio e por todo o país, novamente os alvinegros merecem os aplausos por fazerem a diferença”, comunicou o Botafogo.

Em troca do valor doado, os torcedores receberam por e-mail um kit virtual especial sobre o título como recordação, contendo ingresso digital e pôster dos campeões. Já o clube consegue alguma receita em um momento complicado – na semana passada, quitou 35% dos salários de março com os funcionários, mas segue devendo o restante do pagamento, assim como abril e maio.

“Em meio a esse cenário de grande dificuldade, informamos que 140 funcionários serão contemplados. Uma linda corrente solidária que mostra a grandeza do maior patrimônio do clube. O Botafogo de Futebol e Regatas agradece, enfaticamente, ao seu torcedor por essa enorme contribuição. O nosso muito obrigado”, concluiu o presidente Nelson Mufarrej.