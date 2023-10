Botafogo bate o Flu por 2 a 0 no Maracanã

Com apoio incondicional dos alvinegros presentes no Maracanã e com gols de Tiquinho e Júnior Santos, Botafogo derrota o Fluminense, na tarde deste domingo (08), e dispara com 9 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Júnior Santos recebeu lindo passe de Tchê Tchê, driblou Fábio e marcou o primeiro gol do Botafogo. 2 minutos depois, Tiquinho Soares recebe passe de Júnior Santos e marca um golaço de cobertura para fechar o placar. É o 15º gol do camisa 9 na competição.

Com o resultado positivo, o Glorioso chegou aos 55 pontos e lidera com folga o Brasileirão. Na quarta-feira (18), o Botafogo enfrenta o América Mineiro pela 27ª rodada do torneio nacional, às 19h, na Arena Independência.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 08/10/2023 (Domingo), às 16h

Local: Estádio Maracanã

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Amarelos: Marlon Freitas e Tchê Tchê (BOTAFOGO); John Kennedy e Keno (Fluminense)

Vermelhos: – (BOTAFOGO)

Gols: Júnior Santos aos 19’/1ºT e Tiquinho Soares aos 21’/1ºT (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Hugo). Técnico: Lúcio Flávio.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Yony González), Nino, Marlon (Alexsander) e Marcelo (Leo Fernández); André, Ganso (Lima), Arias e Keno (Diogo Barbosa); John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.