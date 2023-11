Rio – O Botafogo empatou com o Santos em 1 a 1 neste domingo, no Engenhão . O alvinegro abriu o placar com um gol de Danilo Barbosa, aos 10 do primeiro tempo. O Santos empatou com Messias, aos 44 da segunda etapa. O resultado deixa o Fogão com 62 pontos. A próxima partida do Fogão será contra o rebaixado Coritiba, na próxima quarta, no Couto Pereira.