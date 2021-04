Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 12:45 horas

Rio- O Botafogo visita o ABC, nesta quarta-feira (14) a partir das 21h30 (hor√°rio de Bras√≠lia) no est√°dio Frasqueir√£o, em Natal (RN), pela 2¬™ fase da Copa do Brasil. O confronto, em jogo √ļnico e eliminat√≥rio, definir√° quem avan√ßar√° na competi√ß√£o, abocanhando um pr√™mio de R$ 1,7 milh√£o. Caso prevale√ßa a igualdade no tempo normal, a vaga ser√° decidida nas penalidades m√°ximas.

Os donos da casa est√£o na quarta posi√ß√£o do Campeonato Potiguar, com dois jogos a menos do que os l√≠deres (Am√©rica-RN e Globo). No √ļltimo s√°bado (10), perderam para o Bahia por 2 a 1 e acabaram eliminados da Copa do Nordeste. Pela Copa do Brasil, o time do t√©cnico S√≠lvio Crici√ļma empatou por 1 a 1 com o Rio Branco de Venda Nova e levou a classifica√ß√£o, pois o regulamento previa essa vantagem nesta etapa para a equipe melhor posicionada no ranking da CBF.

O Glorioso do Rio de Janeiro chega à etapa após golear o Moto Club por 5 a 0 em São Luís. No entanto, o time do treinador Marcelo Chamusca está fora do G4 no Campeonato Carioca e acumula seis empates em dez jogos nesta temporada, contabilizando ainda três vitórias e apenas uma derrota.

Os botafoguenses têm problemas no ataque. Além de Matheus Babi, já anunciado como novo jogador do Athletico-PR, Chamusca não deve contar com Rafael Navarro, machucado. A solução pode ser a revelação da base Matheus Nascimento, de apenas 17 anos.

Fonte Agência Brasil*.