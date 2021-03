Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo, dia 28

Matéria publicada em 28 de março de 2021, 07:43 horas

Partida, às 18h, acontece em Saquarema-RJ; equipes tentam encostar no G4 do Carioca

Rio de Janeiro – Depois de uma atuação muito ruim no clássico contra o Flamengo, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Rezende, em Bacaxá, distrito de Saquarema-RJ, em busca de reabilitação no Campeonato Carioca. A partida será contra o Nova Iguaçu, que possui os mesmos seis pontos que o Alvinegro na classificação. A cobertura da Rádio Nacional começa às 17h30min, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e plantão da informação com Bruno Mendes.

Quem vencer chegará à mesma pontuação do atual quarto colocado, o Fluminense, que perdeu para o Volta Redonda na última sexta-feira (26), mas não será suficiente para ultrapassar o tricolor, que já tem três vitórias na Taça Guanabara, contra apenas uma de Botafogo e Nova Iguaçu.

O Glorioso pode ter novidades no time. O nome do zagueiro argentino Joel Carli apareceu no BID durante a semana e tem chance de fazer a reestreia com a camisa do Alvinegro. Outras duas contratações para a temporada de 2021 também foram relacionadas: Romildo e Marco Antônio estão à disposição de Marcelo Chamusca para o jogo.

Por outro lado, o Botafogo não terá o zagueiro Kanu, que foi expulso contra o Flamengo na rodada anterior. O time deve entrar em campo com Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e Paulo Victor; José Welison Ricksone Matheus Frizzo; Warley, Matheus Babi e Marcinho.

O Nova Iguaçu desperdiçou grande chance de chegar perto do G4. A equipe do técnico Carlos Vitor empatou com a Portuguesa na última quinta-feira (25) em 0 a 0, mesmo jogando com um a mais em quase toda a segunda etapa. Apesar de ter criado muitas chances, o time não conseguiu passar pelo goleiro Negueti.

Para a partida deste domingo, a equipe da Baixada Fluminense deve entrar em campo com Luis Henrique, Digão André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho e Yan; Canela e Rafael Carioca.

Fonte: Agência Brasil *