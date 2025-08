Botafogo, Flamengo e Fluminense decidem vaga na Copa do Brasil nesta quarta (6)

Rio de Janeiro – Começa, nesta quarta-feira (6), a rodada da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Botafogo e Flamengo enfrentam Bragantino e Atlético Mineiro fora de casa em busca da vaga para as quartas. Já o Fluminense fará a partida decisiva contra o Internacional no Maracanã. O Vasco receberá o CSA em São Januário na quinta-feira (7), precisando de uma vitória simples para avançar no torneio.

Botafogo

Após vencer por 2 a 0 o Bragantino no Estádio Nilton Santos na semana passada, o Glorioso pode perder até por um gol no duelo da volta no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O clube terá como desfalque o goleiro John, que vem sendo negociado com o West Ham, da Inglaterra. Léo Link será o titular na partida. Para Botafogo e Bragantino, a bola rola às 19h.

Flamengo

Após a derrota em casa de 1 a 0 para o Atlético Mineiro, o Flamengo precisa vencer o Galo por dois gols na Arena MRV, em Belo Horizonte, para evitar a disputa por pênaltis. O rubro-negro não conta com Bruno Henrique, Danilo, Pulgar, Michael e Luiz Araújo para a partida decisiva, que começa às 19h.

Fluminense

Em Porto Alegre, o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1 e, para a partida no Maracanã, terá a vantagem do empate. O tricolor prestou homenagens pela morte do preparador físico do clube, Diego Arantes, que lutava contra um câncer. O profissional foi homenageado por Thiago Silva e outros nomes do elenco. A partida terá início às 21h30.