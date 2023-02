Botafogo goleia o Boavista por 4 a 0 - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 20:39 horas

Alvinegro assume a vice-liderança da Taça Guanabara e deixa o Voltaço em terceiro

Brasília – O Botafogo foi a Brasília e goleou o Boavista neste domingo (5) por 4 a 0, no Estádio Mané Garrincha, pela 7ª rodada do Campeonato Estadual. Tiquinho, duas vezes, Victor Sá e Patrick de Paula marcaram para o time da General Severiano e fizeram a alegria da torcida na capital do país.

O resultado deixou o Alvinegro na vice-liderança da competição, com 13 pontos. O Volta Redonda, com o mesmo número de pontos, está na quarta posição pelo saldo de gols.

O Botafogo volta a campo pelo Carioca no próximo sábado, às 18h, para medir forças com o Bangu, no Luso-Brasileiro.

FICHA DO JOGO

Data/ horário: 05/02/23 (domingo), às 16h

Local: Estádio Mané Garrincha

Árbitro: Matheus Carneiro Torres

Assistentes: Thiago de Oliveira, Wallace Santos e Philip Bennet

Amarelos: Rafael e Victor Cuesta (Botafogo)

Vermelhos: –

BOTAFOGO: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Gabriel Pires (JP Galvão); Piazon (Sauer), Victor Sá (Luís Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento. Técnico: Luís Castro

BOAVISTA: Fernando, Kevem, Diogo Rangel (Berê), Elivelton e Jairo (Cayo Tenório) e Peru; Israel (Lucas Lucena), Ryan Guilherme, Marquinhos (Ramon), Wandinho (Carlos Daniel) e Matheus Alessandro. Técnico:Leandrão