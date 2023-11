Botafogo perde a liderança depois de empate com o Bragantino - Diário do Vale

Bragança Paulista – Após uma partida cheia de alternativas, o Botafogo perdeu a liderança da Série A do Brasileirão ao empatar em 2 a 2, fora de casa, com o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Com o resultado, o alvinegro fica segunda posição na tabela, com 60 pontos, dois atrás do Palmeiras, mas ainda tem um jogo a menos.

Primeiro tempo

O Botafogo levou um susto logo aos dois minutos, com o gol de Thiago Borba, abrindo o placar para o Bragantino. Mas o Botafogo começou a equilibrar as ações, e , no primeiro lance após a pausa para hidratação, Vitor Sá acertou um lindo chute de longa distância e deixou tudo igual no placar.

Aos 36 minutos, houve a virada: Juninho Capixaba bobeou e Eduardo não perdoou. A partir daí, a defesa alvinegra segurou o ímpeto do time do interior paulista e o primeiro tempo acabou com o time de General Severiano em vantagem.

Segundo tempo

O Bragantino voltou disposto a se recuperar no jogo, enquanto o Botafogo tentava garantir uma vitória que lhe devolveria a liderança do Brasileirão, que está com o Palmeiras, depois da vitória sobre o Internacional, por 3 a 0, na noite de sábado (11).

A insistência do time de Bragança Paulista compensou já nos acréscimos, quando o uruguaio Thiago Borba fez o seu segundo na partida e deixou tudo igual. A partida terminou empatada em 2 a 2.