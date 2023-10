Botafogo perde do Cuiabá no Engenhão

Rio – O Cuiabá venceu o líder Botafogo por 1 a 0 no Engenhão e saltou para a décima posição na tabela, com 40 pontos. Já o alvinegro, que ficou nos 59 que tinha, ainda tem uma folga de seis pontos sobre o Palmeiras, que está na segunda posição.

Entretanto, o Botafogo tem um jogo a menos, mesma situação do terceiro colocado, o Bragantino.

O Cuiabá fez o gol da vitória com Isidro Pitta, na única vez em que conseguiu uma finalização correta em toda a partida, e ajudado por uma falha do goleiro Lucas Perri. O time da General Severiano, por sua vez, tentou 29 vezes, sem conseguir converter.

O jogo

No primeiro tempo, a partida foi disoputada e equilibrada, mas nenhuma das equipes criou grandes chances de gol. O alvinegro arriscou chutes de longe, sem criar muito perigo.

A resposta do Cuiabá veio em contra-ataques, mas também sem grandes oportunidades.

Na segunda etapa, o Botafogo tentou pressionar mais, e acabou cedendo a vitória ao adversário. Denílson esticou uma bola, o goleiro Lucas Perri saiu para tentar o corte e a bola ficou om Isidro Pitta, que ganhou na corrida de Di Plácido e só empurrou para o gol.

Daí por diante, o Botafogo foi só pressão, mas sem conseguir efetividade para mudar o placar.