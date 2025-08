Botafogo perde para o Cruzeiro no Nilton Santos

Rio de Janeiro – O Botafogo foi superado pelo Cruzeiro em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (3). Com gols de Christian e Matheus Pereira, a Raposa assume temporariamente a liderança da competição e aguarda o fim do jogo entre Flamengo e Flamengo e Ceará, que terá início às 18h30 de hoje. Com o resultado, o Glorioso termina a rodada fora da zona de classificação para a Libertadores.

O Jogo

Antes da bola rolar, a torcida do Botafogo fez uma homenagem ao jogador Savarino, um dos craques do time na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. Com uma bandeira 3D, o meia-atacante do clube teve seu desenho içado na arquibancada.

O primeiro tempo da partida foi de domínio do Cruzeiro. Aos 23 minutos, Christian abriu o placar para o Cabuloso. Aos 40, após um contra-ataque de Kaio Jorge, Matheus Pereira fez o segundo. Na segunda etapa, o Botafogo teve boas chances, mas não marcou.

O clube mineiro volta a campo como visitante na quinta-feira (7), em partida contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Botafogo joga nesta quarta-feira (6) contra o Bragantino, em Bragança Paulista. As duas partidas são válidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil.