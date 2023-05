Botafogo segue líder após derrota para o Goiás

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 21:10 horas

Goiânia – Na noite deste domingo (14), o Botafogo acabou superado pelo Goiás por 2 a 1 no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Tiquinho Soares, de pênalti, foi o autor do gol alvinegro na partida.

Mesmo com o revés, a equipe comandada por Luis Castro segue na primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 15 pontos somados e tem o clássico contra o Fluminense no sábado (20), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, como o próximo compromisso no torneio.

Porém antes, o Glorioso vira a chave para a Copa do Brasil no duelo de ida das oitavas de finais contra o Athletico-PR, quarta-feira (17/05), às 21h30, na Arena da Baixada.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 14/05/2023 (Domingo), às 18h30

Local: Estádio Hailé Pinheiro

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Lucio Beiersdorf (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci (SC)

Amarelos: Adryelson, Luis Segovia e Marçal (BOTAFOGO); Maguinho, Dodô, Lucas Halter, Zé Ricardo Willian Oliveira e Matheus Peixoto (Goiás)

Vermelhos: –

Gols: Tiquinho Soares aos 32’/1ºT (BOTAFOGO); Bruno Melo aos 51’/1ºT e Maguinho aos 11’/2ºT (Goiás)

Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho (Dodô), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Bruno Santos), Diego (Sidimar) e Julián Palacios (Pedrinho); Diego Gonçalves (Alesson) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácio, Adryelson, Luis Segovia (Carlos Alberto) e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Junior Santos), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.