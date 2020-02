Botafogo vence e elimina o Vasco na Taça Guanabara

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 18:03 horas



Rio – O Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso segue com chances de conquistar uma vaga na semifinal da Taça Guanabara e de quebra eliminou o rival. O jogo foi movimentado, com pelo menos quatro bolas na trave e alguns lances polêmicos. O gol da vitória foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Vasco pressionava para tentar se manter vivo no primeiro turno.

Na última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara, o Vaso encara a Portuguesa para cumprir tabela. O Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Os dois jogos acontecem no domingo.

O jogo

Apesar de fraco tecnicamente, o primeiro tempo foi movimentado, principalmente pelo fato das duas equipes terem buscado o gol abertamente. Foram quatro bolas na trave, duas para cada lado. O primeiro lance foi do Vasco, aos 10 minutos, depois que Ribamar conseguiu boa jogada individual, se livrando de um marcador e dando a bola para Vinícius. O garoto, que já tinha feito boa apresentação diante da Cabofriense, bateu bonito e a bola explodiu na trave.

O troco do Glorioso veio aos 16 minutos, em lance de bola parada. Bruno Nazário cobrou falta na área do Vasco e o zagueiro Kanu subiu mais que todo mundo para carimbar a trave adversária. Aos 25, Kanu participou de um lance polêmico. Ribamar invadiu a área do Botafogo e chutou forte, a bola bateu no braço do defensor, mas o juiz mandou seguir.

Aos 36 minutos, foi a vez de Luis Henrique dar seu cartão de visitas. O atacante puxou um contra-ataque em velocidade, tabelou com Bruno Nazário e disparou para o gol, parando na trave. Antes do final, aos 43 minutos, o lance mais bonito da primeira etapa. Cayo Tenório foi à linha de fundo e cruzou para Vinícius, que de letra mandou em direção ao gol. Gatito Fernadez defendeu “no susto” e a bola ainda bateu na trave antes de sair. Com a trave em alta, o placar de 0 a 0 acabou sendo o mais justo ao final dos primeiros 45 minutos.

Correria e cansaço na etapa final

O segundo tempo começou com o ritmo forte e as duas equipes continuavam em busca do gol, já que tanto Vasco quanto Botafogo estavam ameaçados de não se classificarem para as semifinais da Taça Guanabara. Apesar da necessidade da vitória, os elencos estavam mais na “transpiração” do que na “inspiração”. Aproveitando o Cruzmaltino em situação mais delicada, o Botafogo se guardou para explorar o contra-ataques. O Vasco, por sua vez, tentava o gol no abafa.

Em uma das melhores chances, Cayo Tenório cobrou falta e bola ficou perdida na área do Glorioso. Quando Ribamar chegou para finalizar, Marcelo Benevenuto fez o corte providencial, aos 15 minutos. O Botafogo respondeu em jogada de Luiz Fernando, que cruzou na medida para Luis Henrique, que escorou para gol. Cayo Tenório apareceu na “hora H” para tirar.

Nos minutos finais, o Vasco se lançou ao ataque e criou diversas oportunidades. Aos 44 minutos, o Botafogo chegou ao gol como tinha de ser. Roubada de bola de Bruno Nazário, que achou Igor Cássio entrando livre pelo meio da área. O atacante chutou e Lucão salvou na primeira, mas a bola voltou para Igor Cássio que de peito colocou para dentro. 1 a 0 para o Botafogo, que ainda tem chance de classificação. O Vasco deu adeus à Taça Guanabara.