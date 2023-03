Botafogo vence o Resende por 2 a 0 - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 18:23 horas

Alvinegro aguarda resultado de Vasco X Flamengo e é ameaça à posição do Volta Redonda na Taça Guanabara

Resende – O Botafogo venceu o Resende por 2 a 0 no Estádio do Trabalhador, com gols de Carlos Alberto, aos 47 da primeira etapa, e Matheus Nascimento, aos 3 do segundo tempo.

Com o resultado, o Gigante do Vale fica em último lugar na classificação da Taça Guanabara, com 4 pontos, e vai depender de um bom resultado contra o Audax, na última partida da temporada, além de ter de torcer pelo Volta Redonda, que vai enfrentar, fora de casa o Boavista, que tem 5 pontos e é rival direto do Resende na briga para escapar da lanterninha.

Já o alvinegro, com a vitória, ficou provisoriamente no G-4, ocupando a quarta posição, com os mesmos 19 pontos que tem o Volta Redonda. A questão é que o Vasco, quinto colocado no momento do fim do jogo entre Resende e Botafogo, tem 17 pontos, e joga contra o Flamengo no momento em que esta reportagem é escrita.

Em caso de vitória cruzmaltina, o time de São Januário irá a 20 pontos e vai desalojar o Botafogo da quarta posição. O Voltaço segue no G-4 com qualquer resultado, por conta do saldo de gols.

O jogo

O Botafogo iniciou pressionando e assustou logo no primeiro minuto. Carlos Alberto recebeu na área e finalizou, mas Jefferson, com o pé, fez grande defesa evitando o gol adversário. A resposta do Resende veio aos 21 minutos com Bismarck, que recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu na saída de Lucas Perri, que se esticou todo para espalmar a bola.

O Gigante do Vale chegou mais uma vez em um chute de Balotelli, mas a bola saiu à direita do gol. Porém, foi o Botafogo que conseguiu abrir o placar no último lance da primeira etapa com Carlos Alberto, aos 48 minutos.

Na volta do intervalo, os visitantes ampliaram o marcador com Matheus Nascimento, aos quatro minutos.

O Resende buscou o seu primeiro gol e chegou com perigo aos 34 minutos com Zizu, que finalizou de primeira após cruzamento de Balotelli. Porém, o Gigante do Vale não conseguiu diminuir o marcador. Fim de jogo no Kleber Andrade: Resende 0x2 Botafogo.