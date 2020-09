Botafogo vence Vasco em jogo de ida pela Copa do Brasil

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 21:22 horas

Rio – O Vasco foi superado pelo Botafogo por 1 a 0, nesta quinta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O jogo de volta deste confronto será realizado na próxima quarta-feira (23), às 21h30, em São Januário. Antes disso, o Cruzmaltino viaja até o Sul do país para encarar o Coritiba, no domingo (20/9), às 16h, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O jogo começou truncado, com o adversário tentando chegar nas jogadas aéreas e de bola parada. A primeira chance do Vasco veio aos 12. Benítez recebeu na intermediária e experimentou, mas mandou sem direção. Aos 16, Benítez levantou na área, deixando Cano na cara do gol. O artilheiro pegou bonito, de primeira, e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Aos 21, Talles recebeu na esquerda e mandou rasteiro, buscando Marcos Júnior, mas o goleiro estava atento.

O Cruzmaltino chegou também na bola parada. Aos 27, Benítez cobrou falta fechada, Talles não alcançou e a bola passou muito perto. Aos 43, Cano recebeu lançamento longo de Benítez, conseguiu o domínio no meio de dois marcadores, limpou um zagueiro e tentou o chute, mas acabou travado.

A primeira chance vascaína na segunda etapa foi parecida com a do primeiro tempo. Benítez teve espaço e tentou de muito longe, mas mandou sem direção. Aos 6, o Vasco chegou pela direita e girou até Benítez, que tocou em Talles na área, mas o camisa 11 cruzou mal. Aos 18, Benítez tentou da entrada da área, a bola bateu na defesa e voltou em Marcos Júnior, que mandou um chutaço, cheio de efeito e viu a bola explodir na trave.

Aos 21, o Botafogo abriu o placar: 1 a 0. Aos 26, Benítez tocou em Ribamar no pivô e o camisa 9 tentou o giro, mas a zaga mandou pra escanteio. Ramon Menezes ainda tentou mudanças no time para buscar o empate, promovendo as entradas de Bruno César e Gabriel Pec, mas a partida era amarrada e poucas chances foram criadas dos dois lados. Aos 49, Pec ainda tentou após bate-rebate, mas pegou fraco na bola.