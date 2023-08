Botafogo vira sobre o Inter e vai a 47 pontos no Brasileirão

Rio – Com o apoio incondicional dos mais de 39 mil alvinegros presentes no Nilton Santos, o Fogão foi buscar a virada e derrotou o Internacional por 3 a 1, na noite de sábado (12), e terminou o primeiro turno com a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro.

Victor Sá, Luis Henrique e um gol contra deram os números finais ao duelo, após o alvinegro ter saído em desvantagem ainda na primeira etapa.

Com 47 pontos somados, 19 vitórias e invicto em casa, o Fogão é mais líder do que nunca. O próximo compromisso será fora de casa, contra o São Paulo, no sábado (19), às 16h, no Estádio do Morumbi.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 12/08/2023 (Sábado), às 21h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Amarelos: Adryelson, Philipe Sampio e Janderson (BOTAFOGO); Rochet, Mercado e Gabriel (Internacional)

Vermelhos: –

Gols: Victor Sá aos 7’/2ºT; Gol contra aos 12’/2ºT e Luis Henrique aos 27’/2ºT (BOTAFOGO); Mauricio aos 17’/1ºT (Internacional)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê (Júnior Santos), Marlon Freitas e Lucas Fernandes (Luis Henrique); Gustavo Sauer (Janderson), Victor Sá (Danilo Barbosa) e Eduardo (Philipe Sampaio). Técnico: Bruno Lage.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Mauricio (Nicolás Hernández), Aranguiz (Bruno Henrique) e Alan Patrick (Matheus Dias); Wanderson (Pedro Henrique) e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.