Brasil abre quartas de final da Copa nesta sexta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 10:39 horas

Doha – O Brasil abre nesta sexta-feira (9) a fase de quartas de final da Copa do Mundo. A seleção medirá forças com a Croácia a partir das 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação, em Doha. No mesmo dia, mas a partir das 16h, será a vez de Holanda e Argentina se enfrentarem no Estádio de Lusail.

Tite deve contar com a volta do lateral-esquerdo Alex Sandro ao time titular. Com isso, o versátil zagueiro Éder Militão retornará ao banco de reservas após boas atuações.

Já Neymar, que jogou por 80 minutos, marcou um gol e não deu sinais de incômodo na vitória diante da Coreia do Sul, terá uma motivação extra contra a Croácia. Com 76 gols com a camisa do Brasil, se marcar, ele pode igualar o recorde de Pelé, o de 77 gols com a Amarelinha.

– Atingir marcas é um orgulho muito grande. Alcancei números que jamais imaginaria alcançar, isso é sempre muito bom. Me deixa muito feliz – comentou o craque após a partida que classificou o Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo.

Em sua terceira Copa do Mundo, o atacante chega novamente às quartas de final.

– Com certeza chegou a hora de ir mais longe. A gente sonha com o título, mas temos que ir passo a passo. Foi o quarto jogo hoje, faltam três. Estamos muito preparados, com a cabeça focada para conseguir esse título – disse Neymar.