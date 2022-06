Brasil brilha com pódio no vôlei de praia neste fim de semana

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 18:01 horas

Roma- As atletas Duda e Ana Patrícia foram campeãs no Mundial de vôlei de praia de Roma, competição na qual o país ainda teve Renato/Vitor Felipe e André/George com prata e bronze.

Campeãs na base, campeãs no adulto! Ana Patrícia e Duda venceram as canadenses Bukovec e Brandie por 2 sets a 0 (21/17 e 21/19) e conquistaram neste fim de semana o ouro no Mundial de vôlei de praia, em Roma, na Itália.

A dupla, que tem no currículo o título dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014 e foi bicampeã mundial sub-21 em 2016 e 2017, retomou a parceria este ano. A campanha perfeita teve oito vitórias em oito jogos e apenas um set perdido.

No naipe masculino, teve dobradinha no pódio. Vitor Felipe e Renato foram superados na final pelos atuais campeões olímpicos, os noruegueses Mol e Sorum, por 2 a 0 (15/21 e 16/21), e ficaram com a prata. O bronze veio na virada de André e George sobre os americanos Schalk e Brunner por 2 a 1 (15/21, 21/17 e 15/11).

Fonte COB*