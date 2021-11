Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da Copa

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 16:57 horas

São Paulo-Nesta quinta-feira (11), o Brasil enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo, onde terá transmissão ao vivo da Rede Globo e do Sportv.

Líder isolado das Eliminatórias, o Brasil está muito próximo de garantir matematicamente sua vaga no Mundial do Catar. Na véspera da partida desta quinta, o técnico Tite falou tanto sobre a chance de classificação, quanto sobre a dificuldade que espera deste confronto com a Colômbia.

“Para mim, estamos classificados, com a pontuação que temos, para a Copa do Mundo. E diferentemente do outro estágio, agora parte para o estágio de preparação específica para jogos de Copa do Mundo, onde vamos enfrentar, por exemplo, uma Colômbia, numas quartas, numas oitavas de final. É fato, como aconteceu em 2014. Trabalharmos nesse objetivo real, a grandeza do jogo. E, para mim, vai estar na Copa, e nós estarmos e trabalharmos em cima dessa evolução e dessa pressão que estou colocando agora”, analisou Tite.

Até aqui, o Brasil disputou 11 partidas nas Eliminatórias, com dez vitórias e apenas um empate. Este empate foi justamente contra a Colômbia, na última Data FIFA, fora de casa. Titular naquela partida, o meia Lucas Paquetá relembrou os recentes confrontos com os colombianos e elogiou os adversários desta quinta-feira. Além do duelo pelas Eliminatórias, Brasil e Colômbia se enfrentaram na Copa América, com vitória brasileira por 2 a 1.

“A Colômbia é sempre um adversário muito difícil, foram sempre jogos bem duros. É uma equipe que joga bem forte, e tem sido muito disputada cada partida. Temos que nos preparar para um jogo bem difícil e fazer o nosso melhor para conquistar os três pontos”, disse Paquetá.

Pela primeira vez desde o início da pandemia de Coronavírus, a Seleção Brasileira poderá atuar com casa cheia. A Neo Química Arena está de portas abertas para receber a torcida brasileira, que terá um reforço especial: oito mil ingressos foram doados a profissionais da rede pública de saúde de São Paulo, em agradecimento a todo o esforço feito por eles na linha de frente contra a Covid. A ação foi uma parceria entre a CBF e as secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo.

Para incentivar ainda mais o uso de equipamentos de proteção individual, reforçando o protocolo sanitário da partida, a CBF e a rede de Farmácias Pague Menos vão distribuir gratuitamente 50 mil máscaras para os presentes no jogo desta quinta-feira. A presença em massa dos torcedores só se permitiu com o avanço da vacinação na cidade de São Paulo e do controle da pandemia.

Fonte: CBF*.