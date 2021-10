Brasil faz 4 a 1 sobre os uruguaios e dá mais um passo rumo à Copa do Mundo

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 00:11 horas

Manaus- Com grande atuação de Neymar, autor do primeiro gol e dois gols de Raphinha e um do Gabigol, a seleção brasileira faz 4 a 1 sobre os uruguaios na Arena da Amazônia e segue firme rumo a classificação para a Copa do Mundo.

Líder absoluto da competição, a equipe do técnico Tite agora soma 31 pontos na primeira colocação. Essa foi a última partida da Data FIFA de outubro. A Canarinho volta a campo pelas Eliminatórias em novembro, contra a Colômbia.

O jogo

À vontade na etapa inicial, o Brasil não deu chances ao Uruguai em Manaus e desceu para o intervalo com dois gols de vantagem. O placar foi aberto logo na primeira boa chegada da Seleção: aos nove, Fred deu lindo passe em elevação para Neymar, que dentro da pequena área dominou no peito e chutou sem chances para Muslera. Um a zero Brasil.

Seguindo na pressão, Paquetá fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, aos 17. Neymar dominou e finalizou, a bola pegou em Godín e voltou para Raphinha mandar para as redes e fazer o segundo da Canarinho.

O Brasil ainda poderia ter fechado o primeiro tempo com mais gols, mas o goleiro Muslera evitou o pior para os uruguaios. Primeiro, aos 38, quando defendeu chute à queima-roupa de Neymar. Em seguida, aos 39, ao bloquear arremate perigoso do lateral Emerson.

A Seleção continuou em cima após o intervalo. Gabriel Jesus teve duas chances bem no início da segunda etapa. Na marca dos três minutos, arriscou chute forte e parou em Muslera. Aos cinco, o arqueiro do Uruguai fez outra boa defesa em finalização do camisa nove.

Só que o terceiro gol brasileiro acabou sendo questão de tempo. Na marca dos 12, Neymar recebeu passe de Jesus e deu um tapa de primeira para o meio. Raphinha apareceu em velocidade e soltou a bomba de canhota para anotar seu segundo gol na partida.

O quarto gol da seleção quase aconteceu aos 28, quando Gabi recebeu passe de Neymar na área e finalizou. Mas Muslera salvou. A seleção uruguaia descontou aos 30 minutos. Após Piquerez sofrer falta na entrada da área, Suárez cobrou falta com força e acertou o cantinho de Ederson, sem chances para o goleiro brazuca.

Mas o quarto gol veio. Quando o relógio apontava 37 minutos, Neymar cruzou na cabeça de Gabi, que na marca do pênalti cabeceou para o fundo das redes. No fim, o Brasil confirmou sua 10ª vitória nas Eliminatórias e saiu de campo debaixo de muitos aplausos das arquibancadas.