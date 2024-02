Caracas, Venezuela – A seleção brasileira perdeu por 1 a 0 da Argentina, na sua última partida pelo quadrangular final do Pré-Olímpico. O gol argentino foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo pelo centroavante Gondou.

Com isso, a seleção canarinho, que havia conquistado dois ouros consecutivos, no Rio e em Tóquio, está sem chance de tentar o tri.