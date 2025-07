Brasil vira sobre o Japão e garante vaga na final da Liga das Nações de Vôlei

Polônia – A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 2 (23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8) neste sábado (26), em Lódz, na Polônia, e garantiu vaga na final da Liga das Nações. A equipe enfrentará a Itália neste domingo (27), às 15h (horário de Brasília), em busca do título inédito.

O Brasil enfrentou dificuldades no início da partida, perdendo o primeiro set por 25 a 23. No entanto, a equipe reagiu rapidamente, encontrando seu ritmo e dominando as duas parciais seguintes, que fechou com tranquilidade por 25 a 21 e 25 a 18.

Dispostas a forçar o tie-break, as japonesas elevaram o nível no quarto set e conseguiram reagir. Com uma sequência decisiva de cinco pontos no fim, venceram por 25 a 19 e levaram a disputa para o set decisivo.

No tie-break, o Brasil voltou a assumir o controle da partida. Com desempenho sólido e mentalidade forte, a seleção abriu vantagem e não deu chances à reação japonesa. O ponto final veio em um ataque certeiro de Júlia Bergmann, que fechou a parcial em 15 a 8. Bergmann terminou como a segunda maior pontuadora brasileira na partida, com 24 pontos, apenas um a menos que Gabi, destaque ofensivo com 25.

A vitória teve um sabor especial para o Brasil, que foi eliminado justamente pelo Japão na semifinal da edição passada da Liga das Nações. Agora, a equipe brasileira vai em busca do título inédito da competição. Esta será a quarta final da seleção feminina, que acumula três vices (2019, 2021 e 2022).

A decisão será contra uma Itália invicta na temporada e atual campeã da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos. As italianas chegam embaladas por uma impressionante sequência de 28 vitórias consecutivas.