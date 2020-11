Brasileirão: Líder Atlético-MG recebe vice-lanterna Botafogo em BH nesta quarta-feira

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 08:08 horas

Duelo às 21h30 no Mineirão será transmitido ao vivo na Rádio Nacional

Rio de Janeiro – Na vice-lanterna da série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara na noite desta quarta-feira (25) o líder Atlético-MG no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Alvinegro carioca vem de uma sequência negativa de seis jogos sem vencer – dois empates e quatro derrotas – e soma cinco pontos a menos que o Ceará, primeiro clube acima da zona de rebaixamento. Já o Galo busca a vitória para se isolar na liderança. Válido pela 23ª rodada do Brasileirão, o duelo começa às 21h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luíz e plantão de Bruno Mendes.

Ao lado do lanterna Goiás, o Botafogo é o time que menos venceu na competição. Em 21 jogos, os cariocas conquistaram apenas três vitórias. Por outro lado, foram os que mais empataram: 11 vezes no total.

Nas próximas rodadas o Alvinegro carioca será bastante exigido: após enfrentar os mineiros esta noite, o Botafogo terá pela frente Flamengo, São Paulo e Internacional, clubes que atualmente ocupam o G4.

Já o Atlético Mineiro briga na parte de cima da tabela. Com 39 pontos, a mesma pontuação que o vice-líder Flamengo, o Galo quer a vitória para abrir vantagem no topo da tabela. A equipe mineira defende uma invencibilidade de três partidas, sendo duas vitórias e um empate. Outro aspecto positivo é o poder ofensivo do time, que conta com o melhor ataque do Brasileirão: são 39 gols em 22 jogos.

Entretanto, hoje (25) à noite o Galo entrará em campo cheio de desfalques. Ao todo, 24 profissionais do departamento de futebol contraíram o novo coronavírus (covid-19) nos últimos dias. Entre estes, está o técnico argentino Jorge Sampaoli. O responsável por ficar à beira do campo esta noite, interinamente, será Leandro Zago, técnico do time de transição do Galo.

As informações são da Agência Brasil *