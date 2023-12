Brasileiro: Grêmio joga por título e Vasco para fugir do rebaixamento

Porto Alegre – O Campeonato Brasileiro se aproxima do final. Com isso, as últimas definições estão para ser feitas. Duas delas envolvem equipes que medem forças a partir das 18h30 deste domingo (3) em Porto Alegre, o Grêmio, que ainda sonha com o título da competição, e o Vasco, envolvido na luta para fugir do rebaixamento para a Série B.

Ocupando a 5ª posição da classificação com 62 pontos, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho tem uma chance pequena de ficar com o título. Para isto, o Tricolor tem que torcer para o líder Palmeiras (que tem 66 pontos) não derrotar o Fluminense em partida que tem início às 16h deste domingo. Em caso de triunfo do Verdão a luta do Grêmio será para confirmar uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Taça Libertadores (a presença na competição já está confirmada).

“Mais uma vez garantimos o Grêmio na Libertadores, no momento na pré, mas temos mais dois jogos. Ainda temos chance de brigar pelo título, enquanto houver chances matemáticas, mas o mais importante é que demos o primeiro passo, que foi colocar o clube na Libertadores”, declarou o técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 1 sobre o Goiás.

A partida terá um caráter especial para o um jogador específico, o atacante uruguaio Luis Suárez, que provavelmente disputa a sua última partida pelo Grêmio em Porto Alegre. Como o comandante do Tricolor falou, a expectativa é de que ele deixe a equipe no próximo ano: “Não é fácil encontrar um cara com o talento dele. Quando se encontra é inviável financeiramente. Era muito difícil ele permanecer. Esse milagre só ele pode reverter. Infelizmente, ele vai embora e vai ficar esse vácuo no ataque do Grêmio”.

Se o Grêmio mira a parte alta da tabela, o olhar do Vasco está na zona do rebaixamento. Ocupando a 16ª posição com 42 pontos (a primeira fora do Z4), o Cruzmaltino depende apenas de si mesmo para garantir a permanência na Série A. Mesmo fora de casa, a equipe de São Januário jogará pela vitória. Em caso de tropeço, a equipe carioca terá que torcer por um tropeço do Bahia, que mede forças com o América-MG no estádio Independência neste domingo.

Mesmo vindo de uma derrota de 4 a 2 para o Corinthians em pleno estádio de São Januário, o técnico argentino Ramón Díaz afirmou que confia muito na permanência do Vasco na Série A: “Estou convencido de que [o Vasco] não vai cair”.

Fonte: Agência Brasil