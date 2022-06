Brasileiro Marcus D’Almeida faz história no tiro com arco ao ganhar etapa da Copa do Mundo em Paris

Após título atleta projeta Jogos Olímpicos e sonha em popularizar o esporte no país

Paris- O brasileiro Marcus D’Almeida fez história no último fim de semana, ao vencer a etapa de Paris da Copa do Mundo de tiro com arco. E para isso precisou bater nada menos do que três campeões olímpicos.

Nas quartas de final ele venceu o turco Mete Gazoz, ouro em Tóquio 2020. Na semi, o adversário foi o sul-coreano Oh Ji-Hyek, campeão em Londres 2012. Na decisão, outro sul-coreano, desta vez Kim Je Deok, vencedor de dois ouros nos últimos Jogos Olímpicos.

Para Marcus, as vitórias contra adversários expressivos mostram seu atual nível no tiro com arco.

“Significado de ganhar dos campeões olímpicos é que estou no caminho certo e o jeito que estou trabalhando está dando resultado. Estou vindo de um país com a cultura baixa no esporte, ganhar deles mostra o quanto estamos evoluindo e fazendo o trabalho certo aqui no Brasil. Eu sempre pensei que poderia vencer qualquer oponente, isso se tornou realidade. Vou seguir com o mesmo pensamento, sempre acreditando em mim, acredito que posso vencer qualquer adversário. Acredito no meu trabalho duro e diário”, disse.

A conquista em Paris fez Marcus sonhar ainda mais em repetir o feito nos Jogos Olímpicos, que serão disputados na cidade em 2024.

“Atirar nessa Copa do Mundo onde tudo estava escrito Paris, não tem como não pensar nos Jogos Olímpicos. Eu imagino que isso pode acontecer, antes mesmo desse ouro eu já pensava nisso, trabalho assim todos os dias. Tenho que treinar muito todos os dias até lá, me dedicar muito para chegar nos Jogos Olímpicos na minha melhor forma para correr atrás da medalha. Esses títulos que vamos somando no ciclo olímpico vão motivando para chegar mais forte”, falou ele, eliminado nas oitavas de final na Tóquio 2020.

Além dos objetivos individuais, com títulos e medalhas, Marcus D’Almeida também espera seguir com os bons resultados para alcançar outra meta: popularizar o tiro com arco no Brasil.

“O arco é bem intuitivo, a criança já atira e vê ali o resultado. Já tem uma disputa logo de cara, uma criança atirando próxima da outra. É um esporte muito competitivo. Acho que pode se popularizar e creio que estou ajudando nisso. Com os resultados, a mídia e os clubes crescendo, o esporte também. Com certeza esse é um dos meus objetivos, quanto mais gente na linha de tiro, mais chance de termos atletas de alto nível, lutando por títulos de equipe também, não só no individual”, completou.

A próxima etapa da Copa do Mundo de tiro com arco será em outubro, no México. Marcus D’Almeida ocupa atualmente a sexta posição no ranking mundial da modalidade.