Brasileiro Nicholas Santos faz história e é tricampeão mundial dos 50m borboleta em Abu Ddhabi

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 19:24 horas

Aos 41 anos, nadador brasileiro é o primeiro a conquistar esta prova três vezes em Campeonatos Mundiais de Curta (25m)

Abu Ddhabi- O nadador brasileiro Nicholas Santos confirmou o favoritismo e venceu os 50m borboleta, prova realizada nesta segunda-feira (20), no Campeonato Mundial de piscina curta (25m), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Esta foi a primeira medalha de ouro da natação brasileira na competição deste ano.

Nicholas, aos 41 anos, atual campeão e recordista Mundial era o favorito para manter o título no Brasil. Na prova final, o nadador brasileiro mostrou porque é tão dominante nos 50m borboleta. Saiu bem, virou entre os primeiros e completou a prova com 21s93. Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, conquistou a prata (21s98) e Matteo Rivolta, da Itália, obteve o bronze (22s02).

“A série foi muito forte. Fazia tempo que eu não via a galera nadando tão bem. Dei meu melhor, não consegui bater o recorde mundial, mas, com 41 anos, consigo ser campeão mundial. Isso é um exemplo que foco, determinação e perseverança você consegue chegar lá”, disse Nicholas.

O revezamento 4x50m medley masculino ficou bem próximo da medalha. Gabriel Fantoni nadou para sua melhor marca pessoal: 22s84. João Gomes Jr nadou próximo dos 25s, seguido por Vinicius Lanza e Gabriel Santos que mantiveram o Brasil na briga. A seleção terminou com 1m31s91 e na quarta colocação.

O Brasil também esteve na final com Brandonn Almeida, nos 400m medley, e com o revezamento 4x200m livre feminino. Brandonn terminou na 7ª colocação com 4m08s77. O revezamento, formado por Nathália Almeida, Giovanna Diamante, Viviane Jungblut e Gabrielle Roncatto, completou a prova na 7ª colocação com 7m51s87.

Semifinais

Gabriel Santos voltou à piscina minuto depois para nadar os 100m livre. Ele nadou para 47s37 e terminou na 14ª colocação. Nos 100m borboleta, Giovanna Diamante nadou duas vezes para suas melhores marcas pessoais. Na semifinal, ela nadou para 56s88 e terminou na 12ª colocação na prova.

João Gomes Junior também voltou à piscina depois de nadar o 4x50m medley e voltou em grande estilo. Nadou para 25s96 e garantiu um lugar na final que será disputada nesta terça-feira.

O Campeonato Mundial de Natação em piscina curta termina nesta terça-feira (21) com eliminatórias às 2h e finais às 11h (de Brasília).

Resultados dos brasileiros:

50m borboleta

Nicholas Santos – 21s93 – ouro

Revezamento 4x50m medley masculino

Brasil – 1m31s91 – 4º

200m medley

Nathalia Almeida – 2m11s74 – 19º

400m medley

Brandonn Almeida – 4m08s77 – 7º

Leonardo Santos – 4m19s16 – 16º

100m livre

Gabriel Santos – 47s37 – 14º

100m borboleta

Giovanna Diamante – 56s88 – 12º

50m peito

João Gomes Jr – 25s96 – 5º (classificado para a final)

Revezamento 4x200m livre feminino

Brasil – 7m51s87 – 7º

Fonte: CBDA