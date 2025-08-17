segunda-feira, 18 agosto 2025
Bruna Takahashi estreia no Europe Smash com vitória

Paulista venceu de virada a australiana Constantina Psihogios

by alice couto

Foto: WTT

País – Primeira brasileira a estrear no Europe Smash 2025 de tênis de mesa, em Malmo (Suécia), a paulista Bruna Takahashi venceu de virada a australiana Constantina Psihogios, por 3 sets a 1 (10/12, 11/1, 11/4 e 11/60. Na próxima rodada, Bruna enfrentará a vencedora do confronto entre a romena Elisabeta Samara (32ª) e a japonesa Harimoto Miwa (6ª), que jogam na terça (19). A competição em Malmo vai até o próximo domingo (24).

Número 19 do mundo, a paulista de 25 anos foi surpreendida no início da partida contra a australiana (60ª no ranking), de apenas 16 anos a forçou nos. Bruna abriu vantagem de 5 a 3 no primeiro game, mas Constantina virou o placar para 8 a 5. Bruna se recuperou e passou a liderar por 10 a 8, no entanto a australiana retomou domínio do jogo e fechou o set em 12 a 10.

Na segunda parcial, Bruna acelerou o ritmo das jogadas, neutralizou a australiana e ganhou por 10 a 1, empatando o jogo. Embalada, Bruna seguiu com jogo acelerado e levou a terceira parcial por 11 a 4, passando à frente no placar. O set seguinte foi bem disputado: a australiana abriu vantagem de 4 a 2, mas não durou muito: Bruna acertou seis pontos consecutivos e deslanchou até levar o set por 11 a 6, selando a vitória por 3 sets a 1. Com informações de Agência Brasil.

