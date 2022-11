Bruno Barra renova com Voltaço por mais duas temporadas - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 11:53 horas

Volante já atuou em 338 jogos, sendo o segundo atleta que mais vestiu a camisa tricolor na história

O volante Bruno Barra renovou com o Volta Redonda até 2024. Cria das categorias de base do Voltaço, Barra subiu para o profissional em 2006. De lá pra cá, já atuou em 338 jogos, sendo o segundo atleta que mais vestiu a camisa tricolor na história, faltando cinco partidas para alcançar o ex-atacante Valtinho. Em 2023, ele irá para a sua sétima temporada seguida no Voltaço.

Pelo Esquadrão de Aço, Bruno Barra já conquistou a Copa Rio em 2007 e 2022, a Taça Rio em 2016 e a A2 do Campeonato Carioca em 2022.

– O Volta Redonda é a minha casa. Aqui onde comecei e sou muito feliz. No começo do ano, quando achei que poderia até parar, tive a oportunidade e a felicidade de retornar ao clube e ajudar meus companhairos nesta volta por cima, onde conquistamos dois títulos e recolocamos o Voltaço de onde não deveria ter saído. Só tenho a agradecer todos no clube, a comissão técnica, diretoria, os meus companheiros por sempre me apoiarem e estarem ao meu lado. Que 2023 seja um ano de muito sucesso e que o Volta Redonda possa fazer uma grande temporada, conquistando os seus objetivos – projetou.

O vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta Júnior, falou sobre a importância do Bruno Barra para o elenco tricolor.

– O Barra é um ídolo do Volta Redonda e uma grande referência, não apenas dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. Sempre motivando e conversando com todos os jogadores. Não à toa, é nosso capitão e foi fundamental nesta temporada, assim como foi em outras. Nosso elenco ganha muito com a permanência dele – afirmou.