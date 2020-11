Bruno Henrique completa 100 jogos pelo Flamengo nesta terça- feira

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 11:28 horas

Rio de Janeiro- Artilheiro do time na Libertadores com quatro gols, o jogador Bruno Henrique completa nesta terça-feira, contra o Racing, 100 jogos com a camisa do Flamengo. O atacante foi contratado no início de 2019 e, logo no primeiro ano, se tornou um dos protagonistas do time que entrou para a história ao conquistar títulos como o da Libertadores e Brasileiro.

Com contrato até o fim de 2023, Bruno Henrique ainda tem a chance de aumentar ainda mais seu currículo com a camisa do Flamengo.

– É um orgulho enorme chegar a esta marca com o manto do Flamengo. Fui muito feliz desde o primeiro dia, criei uma relação muito forte com o clube e com a torcida e pude marcar meu nome na história com títulos e gols importantes. Só posso agradecer por tudo o que venho vivendo aqui e que ainda possamos comemorar muita coisa juntos – disse BH.

Os números do atacante comprovam a importância que tem para o time, tanto na hora fazer gols quanto na de deixar os companheiros na cara do gol. A parceria com Gabigol é um caso à parte. E a importância do Flamengo na vida do atacante também se tornou singular.

– O Flamengo é sem dúvidas o clube com o qual criei minha maior identificação. Por tudo o que vivemos aqui, por tudo o que conquistamos e construímos juntos desde a minha chegada. São quase dois anos muito intensos e dos quais muito me orgulho. O Flamengo mudou a minha vida e eu sinto que também contribuí para este momento tão marcante na história do clube – afirmou.

Além dos títulos, Bruno Henrique conquistou prêmios individuais durante sua trajetória no Flamengo, como o de melhor jogador da Libertadores 2019 e o de Craque do Brasileirão 2019.

Fonte Globo Esporte*