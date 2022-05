Bruno Santos celebra os três gols marcados por ele na vitória do Voltaço sobre o Friburguense

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 17:30 horas

Volta Redonda- Em tarde de estreias, o Volta Redonda goleou por 5 a 1 o Friburguense fora de casa e iniciou com o pé direito a Série A2 do Campeonato Carioca.

O destaque da goleada tricolor ficou por conta do atacante Bruno Santos, que marcou três gols no seu primeiro jogo pelo Voltaço.

Após o confronto, o camisa 9 falou da importância de estrear com vitória.

-Sabemos da dificuldade que será esta A2, que tem equipes de muita qualidade. Sabíamos também que seria um jogo difícil, por mais que tivessem garotos do outro lado, sempre entraremos em campo respeitando os nossos adversários. Só que é o que falei quando fui apresentado. A A2 é uma competição muito importante, porque precisamos recolocar o Volta Redonda no lugar de onde não deveria ter saído. Então é jogo após jogo, sempre procurando evoluir para buscarmos os resultados positivos que nos levarão ao acesso – destacou o atacante tricolor, que também comentou sobre os gols.

-Estava no Brusque, onde não tive muitas oportunidades, e vim para cá por conta do Rogério, um cara que sempre acreditou no meu trabalho, sempre quis trabalhar com ele e vice-versa, e estamos tendo esta oportunidade agora. Ele me deu estes 90 minutos, nos quais fui feliz em poder mostrar o meu trabalho. Sou grato ao Volta Redonda pela oportunidade, fico muito feliz pelos gols e espero poder continuar balançando as redes e ajudar o clube a retornar para a Série A do Estadual – comemorou.

Reapresentação

Sem descanso, o elenco do Volta Redonda treinou nesta quinta-feira, dia 5, visando o próximo confronto pela Série C diante do ABC, domingo, dia 8, às 17h, no Frasqueirão.

Enquanto os jogadores que atuaram 60 minutos ou mais diante do Friburguense realizavam um trabalho de recovery com os equipamentos do patrocinador Avanutri, os demais atletas do grupo foram para o CT OscR Cardoso, participando de um treinamento técnico.

O time volta a treinar na manhã desta sexta-feira, quando fará o último treinamento antes de seguir para Natal.