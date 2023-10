Bryan Matthaeus e Andreia Alexandra vencem a IV Meia Maratona de Valença

Valença – Para celebrar os 200 anos de fundação do município de Valença, foi realizado neste domingo (15), antevéspera do aniversário, a IV Meia Maratona de Valença, disputada nas distâncias de 21 km (asfalto e estrada de chão) e 12 km (asfalto), que contou com a participação de cerca de 300 atletas de aproximadamente 30 cidades dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Centro Universitário de Valença – UniFAA foi palco para largada, chegada e premiação.

Na maior distância, vitória de Bryan Matthaeus com o tempo de 1h19min38seg, seguido por José Wellington (1h23min13seg) e Cristiano Carvalho (1h27min14seg). Entre as mulheres, a primeira a chegar foi Andreia Alexandra (1h52min55seg), com Eliana Guimarães em segundo (1h56min46seg) e Ana Marcia Lima na terceira colocação (1h58min55seg).

Na prova de 12 km, Arol Rojas cruzou a linha de chegada em primeiro entre os homens (44min54seg). Marcos Aurélio Silva (45min50seg) e Abel Batista (46min56seg) terminaram na segunda e terceira posições respectivamente. No naipe feminino, vitória de Vera Lúcia de Souza (1h02min35seg), com Hillary Basseto (1h04min14seg) em segundo e Telma Maria (1h04min56seg) na terceira colocação. A classificação completa da prova, inclusive por feitas etárias, pode ser conferida no site www.cronovr.com.br.

A prova foi patrocinada pela Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA). Segundo o presidente da FAA, José Rogério Moura de Almeida Neto, a instituição “reconhece a grande importância de eventos esportivos e culturais para a promoção da saúde e do bem-estar na comunidade”. A participação na Meia Maratona de Valença é uma maneira tangível de investir na qualidade de vida dos cidadãos, incentivando a prática esportiva e os benefícios associados, tanto físicos quanto mentais. Além disso, tais eventos reforçam o senso de comunidade, unindo as pessoas em torno de objetivos saudáveis e construtivos.”

Para coordenador do Núcleo de Atividade Física e Esportes (NAFE) do Centro Universitário de Valença, professor Fabrício Guimarães, “a avaliação foi altamente positiva, tudo dentro do previsto, com excelente organização por parte da Secretaria de Esporte e Lazer, do Cláudio Cândido e de toda a equipe do UniFAA, que esteve nos apoiando para a realização do evento.”