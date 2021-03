Caio Vitor celebra primeiro gol como profissional do Voltaço ‘Temos muito apoio de todos no clube’

Matéria publicada em 21 de março de 2021, 15:18 horas

Volta Redonda – O Voltaço apostou na base para este Campeonato Carioca. Ao todo, são 18 atletas formados nas categorias de base do clube no elenco profissional. Decisão que está dando muito certo. Exemplo disso é que neste sábado, na vitória diante do Macaé, que assegurou o Voltaço na liderança do Estadual, foram 12 pratas da casa relacionados, sendo que três foram titulares, e o gol da vitória saiu dos pés do atacante Caio Vitor, também revelado pelo Esquadrão de Aço.

E este foi o primeiro gol como profissional que o atacante marcou na sua carreira. Após o confronto, Caio Vitor, que é filho do Dé, ex-jogador do Volta Redonda, não conseguiu segurar a emoção na entrevista coletiva.

– Muito feliz pelo meu primeiro gol como profissional. Quem me conhece sabe do ano difícil que eu passei em 2020, com lesões e pensando até em desistir do futebol. Mas tive essa oportunidade de retornar ao Volta Redonda já no profissional e esse gol foi importante para iniciar o ano bem – destacou Caio Vitor.

O prata da casa também falou sobre o grande número de atletas da base no elenco profissional, incluíndo o técnico Neto Colucci, que também veio das categorias de base do Voltaço.

– Nós temos que parabenizar toda a diretoria pelo trabalho que tem sido feito nas categorias de base do clube. Fico feliz por terem acreditado no nosso potencial. Não é de hoje que há atletas da base no profissional do Volta Redonda. Temos muito apoio de todos aqui no clube – afirmou.

Líder do Estadual, o Esquadrão de Aço volta a campo nesta terça-feira, dia 23, para enfrentar o Resende. O clássico do Sul Fluminense será no estádio do Trabalhador, às 15h30.