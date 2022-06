Caio Vitor completa 50 jogos pelo Voltaço

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 16:29 horas

Garoto de Aço tem sido peça fundamental no elenco profissional nos últimos dois anos

Volta Redonda – Mais uma marca importante para a Base Forte do Volta Redonda. No último domingo, dia 5, durante o triunfo do Voltaço por 2 a 1 sobre o Vitória-BA no Barradão, o Garoto de Aço Caio Vitor completou 50 jogos como profissional.

O atleta, que tem sido peça fundamental no elenco profissional nos últimos dois anos, anotando seis gols, sendo quatro somente neste ano, agradeceu a diretoria, familiares e se mostrou focado para o restante da temporada.

– Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar completando essa marca aqui no Volta Redonda e deixar minha gratidão a todos no clube, pois foi o Voltaço que abriu as portas quando tinha 14 anos, me dando toda a estrutura para me profissionalizar. Agora, posso retribuir, ajudar em campo e estou muito feliz. Que possam vir mais jogos, de preferência com vitória, como a última diante do Vitória, que foi muito importante, e que nosso grupo siga em busca dos objetivos – destacou.

Agora, os próximos dois desafios de Caio Vitor e do elenco do Esquadrão de Aço são em casa, diante do Olaria, pela semifinal da Taça Santos Dumont, e Remo, pelo Brasileirão Série C. O primeiro deles já na próxima quinta-feira, dia 9, e depois na segunda-feira, dia 13.

– Será uma sequência complicada, mas tenho confiança no nosso grupo e contamos também com o apoio da família Voltaço. Precisamos fazer do Raulino um verdadeiro caldeirão e mostrar toda a força que temos em casa, conquistando estes dois resultados positivos, que são muito importantes na busca pelos nossos objetivos – falou.