Campeonato Brasileiro Sub-17 2020 começa em março

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 09:44 horas

Rio de Janeiro- A Diretoria de Competições da CBF publicou os documentos básicos do Campeonato Brasileiro Sub-17 2020. O torneio, que vai para sua segunda edição, repetirá o formato do ano passado, com 20 participantes de acordo com os melhores colocados do Ranking Nacional de Clubes.

As equipes serão divididas em dois grupos com dez clubes cada, que jogarão em turno único. Avançam para a segunda fase os quatro melhores de cada grupo, que jogam em sistema eliminatório de ida e volta até a final. Ao todo, são 15 datas e 104 jogos.

A competição tem início previsto para o dia 11 de março. A final deve ser disputada no dia 5 de julho. Essas e outras informações complementares podem ser conferidas nos documentos técnicos, anexos nesta matéria.

Confira os times participantes do Campeonato Brasileiro Sub-17:

América-MG; Athletico; Atlético-MG; Bahia; Botafogo; Ceará; Chapecoense; Corinthians; Cruzeiro; Flamengo; Fluminense; Goiás; Grêmio; Internacional; Palmeiras; Santos; São Paulo; Sport; Vasco da Gama; e Vitória.