Campla e Câmara decidem a Copa dos Servidores neste sábado

Barra Mansa – Depois de muitas partidas, gols, belos lances, disputas acirradas e fins de semanas de jogos com grande público, a Copa dos Servidores de futebol de Barra Mansa entra em sua fase final. O campeonato terá o grande campeão definido neste sábado (16), às 10h, no Campo do Minas Esporte Clube, no bairro Roberto Silveira. Com campanhas vitoriosas nas fases iniciais, os times do Campla (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral) e da Câmara Municipal se enfrentam na grande decisão.

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, exaltou a inclusão proporcionada por este torneio, além do entretenimento gerado na cidade. “O esporte é uma importante ferramenta quando o assunto é inclusão social. Além de promover a convivência em grupo, atividades como o futebol ajudam no crescimento pessoal e na percepção da participação na sociedade, no aprimoramento da disciplina, do respeito ao próximo, entre diversos outros aspectos.”, destacou.

O gerente pedagógico da SMJEL e jogador do Campla, Fábio Leal, ressaltou que a torcida espera um jogo duro e que o resultado pode ser definido nos detalhes. “A expectativa é imensa. Iremos ao campo com um time base, que já tem alguns anos jogando juntos, e isso ajuda muito no entrosamento. Esperamos que essa sintonia continue nessa decisão e que possamos sair vitoriosos. Sabemos que é um jogo muito especial não só para a gente, mas principalmente para a cidade. Esperamos sorrir no fim da disputa e levar diversão ao público”, revelou.

Também no sábado, às 8h, haverá a disputa do 3º e 4º lugar, entre as equipes da Guarda Municipal e do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

SERVIÇO:

Copa dos Servidores

Data: 16/09 (sábado)

Horário: 8h e 10h

Entrada: Gratuita

Local: Campo do Minas Esporte Clube, no bairro Roberto Silveira