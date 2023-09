Campla é campeão da Copa dos Servidores de 2023

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa é a grande campeã da Copa dos Servidores de 2023. Na decisão, a equipe do Campla (Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral) derrotou o time da Câmara Municipal por 2 a 0, gols de Paulo Vitor e Gabriel Resende. O jogo foi disputado na manhã deste sábado, dia 16, no campo do Minas Esporte Clube, no bairro Roberto Silveira. Além do título, a Campla terminou com o artilheiro do torneio, Paulo Vitor (PV), com 11 gols.

O prefeito Rodrigo Drable foi quem entregou o troféu de campeão e vice aos times da Prefeitura e da Câmara; ele foi acompanhado pelo secretário de Governo, Luiz Furlani, o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, o presidente da Câmara Municipal e vereador do bairro, Paulo Sandro, e demais vereadores.

Rodrigo destacou que o duelo foi acirrado, culminando com a conquista da equipe formada pela Prefeitura. “Uma final disputada, inclusive com alguns pequenos desentendimentos, superados no fim com a vitória da Prefeitura”, ressaltou.

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, exaltou a realização da Copa. “É uma alegria muito grande, depois de doze anos, voltarmos com a Copa do Servidor. Percorremos diferentes bairros da cidade, levando entretenimento aos moradores e familiares. Encerramos com muita alegria no coração. Agradeço ao prefeito Rodrigo por ter me dado essa oportunidade e a todas as secretarias”, disse Bruno, que revelou ainda estar preparando a Copa do Servidor de 2024.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, enalteceu o campeonato. “Parabenizo todos os envolvidos pela realização da Copa. Muito importante a interação que ela promoveu entre os servidores”, frisou. Artilheiro Autor de 11 gols, Paulo Vitor levou a chuteira de ouro. Ele integrava o time do Campla e marcou um dos gols na final, cobrando pênalti. PV informou a satisfação pelo prêmio e recordou edições passadas. “Depois de doze anos, a Copa voltou. Fui artilheiro algumas vezes e, na edição de 2023, também. É muito gratificante e emocionante, novamente, ser artilheiro dessa Copa. Parabéns ao prefeito e aos secretários”, disse. Saae fica em terceiro Ainda neste sábado, mais cedo, aconteceu a decisão do terceiro lugar, em jogo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) contra a Guarda Municipal. O duelo terminou decidido nos pênaltis. Após o Saae abrir 4 a 1 no placar, a Guarda Municipal reagiu e empatou. Nas penalidades, o time do Saae converteu melhor suas cobranças e saiu com o terceiro lugar da Copa.