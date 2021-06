Carioca Sub-20: Resende vence o botafogo e segue invicto na competição

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 20:06 horas

Resende – O Resende recebeu o Botafogo no Estádio do Trabalhador pelo Campeonato Carioca sub-20 nesta quarta-feira, dia02, e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados pelo meia Brendon e pelo volante João Felipe. Christian marcou para o visitante.

O jogo começou equilibrado no Estádio do Trabalhador. Nos primeiros minutos, o Botafogo conseguiu pressionar com mais volume de jogo. O Resende logo tomou as rédeas da partida e Brendon, depois de tabelar com Leo Santos, escapou pela esquerda e bateu cruzado para abrir o placar.

No segundo tempo, o Resende continuou gerando dificuldades para o Botafogo. Foi pressionando que os donos da casa roubaram a bola e fizeram com que ela chegasse em Bismarck, dentro da área. O centroavante teve calma, fez o passe para João Felipe dominar, driblar um adversário e bater de fora da área sem chances para o goleiro. A bola caprichosamente resvalou no travessão e ampliou a vantagem.

No abafa, o Botafogo ainda conseguiu diminuir na bola aérea em cobrança de falta, com Christian. E ficou por aí. Com o resultado, o Resende, que está invicto, fica na terceira colocação, somando sete pontos, com duas vitórias e um empate em três jogos.

O Gigante do Vale volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 5, às 15h, contra o Fluminense, no Vale das Laranjeiras.