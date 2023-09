Carreata chama torcida para apoiar Voltaço no jogo contra o Botafogo-PB

Volta Redonda – Neste sábado (9), a partir das 13 horas , uma carreata vai percorrer várias ruas da cidade, chamando a torcida para vir apoiar o Voltaço no jogo de domingo (10), contra o Botafogo-PB, no Raulino. A partida é importante porque representa uma chance de o Tricolor de Aço chegar aos 4 pontos no Grupo C da segunda fase do Brasileirão. Para isso, o time, que estreou com um empate fora de casa com o Paysandu, precisa vencer o time paraibano.

Os quatro pontos representam, no mínimo, uma oportunidade de dividir a ponta da tabela com o Paysandu, de Belém (PA). O Amazonas, adversário do time paraense, foi derrotado pelo Botafogo e uma vitória lhe daria os primeiros três pontos na competição. Uma vitória do “Papão” – apelido do Paysandu – o levaria a quatro pontos. Um empate deixaria o time paraense com dois pontos e o amazonense com um.

O jogo do Voltaço com o Botafogo-PB na fase de grupos ocorreu no dia 10 de junho, no Raulino, com vitória do Tricolor de Aço por 1 a 0. O time de Volta Redonda chega de uma sequência com duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto os paraibanos vêm de uma vitória, três empates e uma derrota.