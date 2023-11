Carreata solidária do FluVetera é transferida para sábado (11) - Diário do Vale

Barra Mansa – A grande comemoração dos tricolores de Barra Mansa foi transferida para nova data. O encontro da torcida do Fluminense agora será realizado no sábado (11), com concentração às 13 horas, em frente à Praça do Colégio Barbará, na Vila Barbará.

De acordo com Nathan Nascimento, presidente do FluVetera, a carreata solidária foi transferida devido às complicações no transito da cidade ao longo da semana.

“Nós entramos em contato com secretário de Ordem Pública, o capitão Abreu, e chegamos à conclusão que a realização da nossa carreata no sábado vai causar menos complicações no trânsito da cidade. A data e horário foram escolhidos pensando no que seria melhor para todo mundo”, disse Nathan.

A torcida tricolor irá fazer uma festa para marcar a importância de um título tão marcante como a Libertadores da América e arrecadar alimentos para doar para as instituições que mais precisam em Barra Mansa. Segundo os organizadores, a expectativa é de mais de 250 carros.