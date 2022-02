Carreta do eMuseu já está em Resende

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 10:49 horas

O melhor da história do esporte nacional, atividades de incentivo à prática esportiva e treinamento para formação de monitores estacionará no Parque das Águas e no município conta com apoio da prefeitura de Resende

A criançada de Resende brincou a valer nesta quinta-feira (10) e aproveitou para conhecer de perto um pouco sobre as diversas modalidades esportivas, atletas brasileiro e de quebra ainda se sentiram surfistas e medalhistas olímpicos. Eles visitaram a Carreta do eMuseu do Esporte que já chegou na cidade onde fica até o próximo dia 16, no Parque das Águas e poderá ser visitado gratuitamente de 10h às 17h. Lá dentro são em seu interior 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições, além de uma plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, tênis, natação, ciclismo, entre outros.

O eMuseu do esporte, é um projeto que reúne o melhor do esporte nacional, experiências interativas em diversas modalidades, incentivo à iniciação na prática desportiva e, ainda, formação de monitores para a recepção em eventos culturais tem rodado o Estado do Rio.

Por onde passa, a carreta do eMuseu do Esporte atrai milhares de visitantes, até o momento já soma 36.537 atendimentos e deixa como legado a formação de monitores locais capacitados para atuarem em eventos sócio culturais, além do incentivo à prática de esportes ao público infantojuvenil, já que grande parte dos visitantes é dessa faixa etária. Em Resende a expectativa é de mais de 10 mil atendimentos. Além das atrações em seu interior, na parte externa são oferecidas atividades esportivas amadoras; clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, enfatizando a sustentabilidade.

As atrações são muitas para recordar conquistas históricas do esporte brasileiro, com direito a um holograma de Magic Paula, uma das maiores atletas do basquete mundial, pronta para interagir com o público. O projeto do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.

O projeto conta, ainda com parceiros como as prefeituras dos municípios que recebem a carreta; o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

– Nós queremos contar ao maior número de pessoas a história do esporte nacional, reavivando a memória de quem testemunhou muito desses fatos e fomentando a cultura desportiva nas novas gerações. O Brasil tem conquistas importantíssimas que não podem ficar esquecidas. Além disso, incentivando a prática de diversas modalidades estamos despertando o interesse e o desejo da inserção do esporte no dia a dia das crianças e jovens. Quem sabe não estamos ajudando na formação de novos ídolos nacionais como os que estão retratados na carreta do eMuseu, afirma Bianca Gama, coordenadora do projeto.

Mas não são só os atletas amadores que se encantam com a possibilidade de se aventurar em manobras radicais, mesmo que virtualmente. Atletas profissionais se arriscam também e exaltam a importância da itinerância da carreta do eMuseu por várias cidades do estado. “Na carreta, não só eu, mas muitos futuros atletas têm a chance de surfar na onda perfeita. Isso é um incentivo dos mais importantes para a prática do esporte. É muito irado”, afirmou o campeão de surf Sany Pires, ao fim de sua visita.

Confira as cidades que vão receber a carreta itinerante e as datas:

Teresópolis – 06/03 a 14/03

São Pedro d`Aldeia – 17/03 a 23/03

Rio de Janeiro – 25/03 a 29/03