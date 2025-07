Casa do Voltaço, Raulino de Oliveira passa por revitalização

Volta Redonda – O Volta Redonda FC, a partir de uma iniciativa do seu Departamento de Comunicação e Marketing, em parceria com a empresa AD Balões, tem promovido trabalhos de personalização e revitalização em diversas áreas do Estádio Raulino de Oliveira. Todos os serviços foram executados por meio dessa parceria, sem gerar custos para o clube ou para a Prefeitura de Volta Redonda, proprietária do estádio.

O primeiro espaço a receber as benfeitorias foi o vestiário 1, utilizado pelo Voltaço em seus jogos. Todo o ambiente que era parcialmente personalizado foi atualizado com imagens de conquistas históricas, como as do título da Série C nacional em 2024. Nos dias de jogos do time profissional cada atleta relacionado conta com uma placa com sua fotografia e nome, instalada atrás de seu assento.

A área mais recentemente personalizada foi o túnel de acesso ao campo, próximo ao vestiário do time. Esse espaço recebeu adesivação nas paredes, com imagens da torcida nas arquibancadas do estádio, além de iluminação em toda a sua extensão com faixas de LED.

Os degraus da escada também foram adesivados com a letra do hino do clube.

Mateus Soares, gerente de Comunicação e Marketing do Voltaço, explicou a razão por trás da ação.

“O Raulino de Oliveira é a nossa casa, e por isso entendemos que essas personalizações eram necessárias para trazer um clima mais intimista a todos do nosso clube quando estiverem no estádio. Essas instalações também se tornam um atrativo turístico para quem visita o Raulino nos dias em que não há jogos. E o melhor: conseguimos fazer tudo isso sem gerar custos ao poder público ou ao clube. Agradeço à AD Balões por somar neste projeto e à Administração do estádio por permitir as melhorias”, afirmou o gerente.

Ele também afirmou que o Voltaço segue empenhado em ampliar as personalizações para outras áreas do estádio, com o objetivo de melhorar a experiência de torcedores, profissionais do esporte, staff e imprensa que frequentam o estádio.

“Todos do nosso departamento enxergamos o Raulino de Oliveira e o Voltaço como patrimônios da cidade de Volta Redonda. Sabemos que devemos colaborar com a gestão do estádio, contribuindo para a melhoria do atendimento, bem-estar e conforto das pessoas que vêm trabalhar ou assistir aos nossos jogos. Queremos ampliar nossas ações e proporcionar a essas pessoas uma experiência diferenciada, tendo o futebol como carro-chefe”, concluiu Soares.