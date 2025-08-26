Castro recebe atletas da Ginástica Rítmica

Rio de Janeiro – O quinteto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha marcou seus nomes na história do Mundial de Ginástica Rítmica, evento que foi realizado pela primeira vez no Brasil, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. As atletas, conhecidas como “Leoas”, conquistaram duas inéditas medalhas de prata. Para celebrar o feito, o governador Cláudio Castro recebeu as meninas nesta terça-feira (26) no Palácio Guanabara e anunciou que o Parque Olímpico será palco do Pan-Americano de ginástica artística e rítmica (categorias juvenil e adulto) no ano que vem.

“A gente ainda está comemorando essas medalhas inéditas para o nosso país. Essas meninas merecem todo o reconhecimento pelo trabalho que executaram no Mundial. Agora é começar a trabalhar para recebermos o Pan-Americano e ter a certeza de que será mais um sucesso. Estou muito feliz em, como governador do Rio, poder contribuir para a realização de grandes eventos esportivos em nosso estado. Que venham mais medalhas para o Brasil”, disse Cláudio Castro.



A capital do estado recebeu delegações de 78 nações, o que fez da competição a maior edição da modalidade, superando a marca do Mundial de 2023, na Espanha, que teve 62 países participantes.

“Estou muito feliz por tudo que o nosso estado fez nesse Mundial. O evento realmente foi um sucesso. O apoio do governador Cláudio Castro foi primordial para realizarmos um evento desse porte. Foi realmente especial ver o Parque Olímpico com suas arquibancadas lotadas e as pessoas torcendo a cada coreografia realizada. O Rio realmente está retomando sua posição no esporte mundial”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

O Mundial de Ginástica Rítmica foi realizado entre os dias 20 e 24 de agosto, na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca. Ao todo, 111 ginastas disputaram o torneio de forma individual e 36 conjuntos. As brasileiras conquistaram suas primeiras medalhas na competição: prata na prova geral e prata na final da série mista (com três bolas e dois arcos).

“O Rio de Janeiro realmente é a casa da ginástica rítmica. Estou maravilhado com tudo que vi durante o evento. Vamos torcer pelo sucesso do Pan-Americano e espero que o Brasil conquiste uma medalha olímpica nos Jogos de Los Angeles em 2028”, revelou o presidente da Federação Internacional de Ginástica, Morinari Watanabe.

O Mundial de Ginastica Rítmica foi realizado no Brasil após 40 edições em outros continentes. Foi a primeira vez que a América do Sul recebeu a competição.

“A gente viveu dias incríveis aqui no Rio. Nós estamos felizes demais com essas medalhas inéditas para o nosso país. São anos de trabalho e por dois anos seguidos, 2022 e 2023, batendo na trave com o quarto lugar. Agora a gente quer ir atrás da nossa medalha olímpica e dizer às atletas que sonham em fazer parte desse time que não desistam dos seus sonhos, porque a gente nunca desistiu e hoje estamos escrevendo nosso nome na história da ginástica rítmica”, comemorou a medalhista Maria Eduarda.